Jõhvi ei ole purustatud Vene tanki linna toomise osas otsust teinud

ERR teatas kolmapäeva õhtul, et Jõhvi vallavanema Maris Toomeli sõnul on tank Jõhvis ühel päeval, järgmisel neljapäeval 9. märtsil.

Toomel selgitas täna Põhjarannikule, et ta teatas kaitseministeeriumile, et 9. märts võib olla üks võimalik päev alates, millest võib kaaluda tanki Jõhvi toomist, aga vallavalitsus pole siiani teinud otsust, kas see tank on Jõhvi soovitud või mitte.

Ta lisas, et lükkas tagasi ministeeriumi esialgse ettepaneku eksponeerida tanki Jõhvis 5.-8. märtsini, kuna need kuupäevad olid selleks sobimatud.

Toomel tõdes, et tanki Jõhvi toomise osas on erinevaid arvamusi ka vallavalitsuse liikmete seas. "Ma isiklikult ei ole selle vastu. Venemaa kallaletung ja sõda Ukrainas on reaalsus. Kellele me selle tanki näitamisega Jõhvis ikka haiget teeme?" sõnas ta lisades aga, et kui vallavalitsus selles küsimuses ühele meelele ei jõua, siis seda tanki Jõhvi ei tooda,

Vallavalitsuse liige Sergei Andrejev ütles, et tema ei poolda tanki toomist Jõhvi ja sama meelt on ka osa volikogu liikmeid.

Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa ütles kolmapäeval, et Jõhvil tasub küsida tanki näitamise küsimuses kaitsepolitseilt riskianalüüs, et hinnata, milline võib-olla võimalike provokatsioonide oht. Toomeli sõnul on ta selles küsimuses pidanud nõus kaitsepolitseiga.

Tanki võimalikuks eksponeerimise paigana on kaalumisel kesklinnas viadukuti kõrval asuv parkla.

Narva ja Rakvere linnapead lükkasid kolmapäeval tagasi tanki eksponeerimise ettepaneku nendes linnades.