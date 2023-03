Võistlusest võtsid lisaks kolme Balti riigi esindajatele osa ka Rootsi noored. Kokku pani oma oskused proovile 19 keevitajat ning kaheksa CNC-pingi opraatorit. Just viimane eriala on veel vähe tuntud, kuid suure perspektiiviga.

"Kahjuks on vastuvõtul ilmnenud, et noored ei tea, mida see amet endast kujutab, ning grupi komplekteerimine pole kõige lihtsam," ütles IVKHK metalli- ja autoeriala juhendaja Riho Sügis. "CNC-pink on arvutil juhitav tööpink, mis valmistab detaili arvutilt antavate juhiste järgi. Igati tänapäevane amet."