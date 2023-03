Paul Flückiger tunnistas, et peab ajakirjanikuna olema neutraalne, aga see ei tähenda, et tal ei võiks olla isiklikku arvamust.

"Ma kardan, et järgmine peaminister võib tulla EKREst, et Keskerakond teeb nendega jälle koalitsiooni ja Eesti toetus Ukrainale väheneb. Olen väga Ukraina-meelne, olen seal korduvalt käinud. Viibisin Ukrainas ka siis, kui sõda algas, ja ma ei taha, et Eesti suhtumine muutuks. Aga see on minu isiklik arvamus − otsuse peavad ikkagi tegema siinsed inimesed."