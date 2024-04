JUHTKIRI Riigikontrolli spikker raha säästmiseks

Kui linnaasutusi veel kontrollitakse, siis linna teenistusi ja linnavalitsuse enda majandustegevust pole viimastel aastatel sisuliselt analüüsitud. Koguni 60 protsenti majandamiskuludest on jäänud sisekontrollist õigupoolest puutumata. Ka korruptsiooniriskide maandamiseks kehtestatud reeglistik on Kohtla-Järvel puudulik. Riigihangetel on sageli olnud konkrents hõre. Kõige kallimal hankel, linna teede hooldamisel, mis maksab viie aasta peale 12,5 miljonit eurot, oli vaid üks pakkuja ja ainult üks ostuhuviline oli ka kalleima linnavara, hooldekodu müügil.