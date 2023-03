Naistepäeva lillemöll algas Kohtla-Järvel juba varahommikul

Naistepäeva hommikul kella kümne paiku on Kohtla-Järve ühes suuremas lillepoes − Andersoni Äris − üles rivistunud korraga kolm järjekorda: mehed ootavad kannatlikult, jälgides kõrvalt, kui nobedalt lillepoe töötajad tegutsevad. Müüjaid on täna tavalisest palju rohkem. On näha, et nad on veidi väsinud, kuid kuulavad iga ostja hoolega ära.