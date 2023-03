Valge saal ootab haruldasi ja põnevaid fotosid

"Galerii külastajad on kõiki neid tegevusi oma fotoaparaatide ja telefonidega jäädvustanud ning kindlasti leidub paljude linnaelanike kogudes huvitavaid fotosid," sõnas galerist Helgi Kopliorg. "Mõtlesime, et paneks eredamatest hetkedest kokku juubelinäituse, mis jutustaks kõige paremini riigis hinnatud galerii pikast teekonnast."

Kopliorg rõhutas, et iga linnaelanik ja -külaline võib saata või tuua kuni kümme fotot, millel on kirjas, mis ajal ja kus on pilt tehtud ning kui võimalik, siis ka see, kes on fotol. Muuseumi töötajad valivad näituse tarbeks välja kõige huvitavamad, haruldasemad ja põnevamad fotod. Väljavalitud fotod skannitakse, paberil fotod tagastatakse omanikule.