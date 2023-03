Wiru spordikeskuses avab uksed laste mängutuba Fun Time

"Täitub minu ammune unistus," rõõmustab mängutoa perenaine Ülle Zõkova. "Unistasin juba ammu, et meie linnas oleks mõni köitev koht lastele. Meie peres on kaks last − kolme- ja seitsmeaastane − ning nad armastavad meelelahutuskeskustes lustida. Käime sageli Tallinnas, Toilas, Narvas ja mujalgi. Meil on üsna suur linn, aga niisugust meelelahutust siin peaaegu ei pakutagi."