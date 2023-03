Jõuga tapmise korraldaja saadeti 16 aastaks vangi

Ringkonnaprokurör Liina Pikma taotles süüdistuse järgi tapmise toime pannud Aivo Vološinile 8 aasta pikkust vanglakaristust. Inge Pullatile, kes süüdistuse järgi oli kogu kuriteo initsiaator ja korraldaja, küsis prokurör mõrva ja teiste kuritegude eest 20 aasta pikkust vangistust. See on raskeim karistus, mida karistusseadustik mõrva eest lubab määrata, kui mitte arvestada eluaegset vangistust. Kui Vološin ja Pullat olid kohtu all veel mitme paragrahvi alusel, nagu näiteks arvutikelmus, laiba rüvetamine jm, siis kolmandale süüdistatavale Andres Pullatile esitati süüdistus vaid laiba rüvetamises ning talle küsis prokurör aasta reaalset vangistust.

Inge Pullat ütles pärast istungit, et protsss nende üle oli ebaõiglane, Aivo Vološin kinnitas Põhjarannikule, et talle tundub karistus liiga ränk. Mõlemad lubasid otsuse edasi kaevata.

Uurimine tuvastas, et 2021. aasta hingedepäeva õhtul läksid Pärnumaal elavad Inge Pullat ja Aivo Vološin Lillemäe tallu ning neil oli kokku lepitud, et Vološin tapab Maie, samal ajal kui Pullat valvab väljas, et keegi peale ei satuks. Vološin läkski majja, kus ta Maie surnuks kägistas. Süüdistusest selgub, et Maie laip pandi autosse, majast võeti veel kaasa kurjategijatele väärtuslikuna tunduvaid asju, kanad ja koer ning sõideti järgmisel päeval Inge Pullati Pärnumaal asuvasse tallu. Enne seda prooviti Maie pangakaardiga Iisaku pangaautomaadist ohvri kontolt raha võtta, kuid see ei õnnestunud.