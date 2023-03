Ministri kaevandusevastasus võib jätta Ida-Virumaal tööta 1600 inimest

Kui praegu tuleb VKG õlitehastele vajalik põlevkivikogus − viis miljonit tonni aastas − oma Ojamaa kaevandusest, siis 2027. aastaks seal varud ammenduvad. "Kui tooret ei ole, siis on see äri läbi. Et õlitehaseid töös hoida, on vaja põlevkivi," ütles VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.