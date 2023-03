Päästjad aitasid Aidu kanalis läbi jää vajunud põdra kaldale

Teist triipu jäässe saagima päästjad ei hakanud, sest kuigi jää oli küll umbes kümme sentimeetrit paks, on kevadine jää habras. Mehed hakkasid hoopis jää peal esimese saetriibu kõrval jää peal hüppama, et see murduks. Asi toimis, nii tekitati jäässe piisava laiusega kanal, et põder sealtkaudu välja saaks.