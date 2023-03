Ahti Asmann: VKG töötajatest on saanud koalitsiooniläbirääkimiste kauplemisobjekt

Esmaspäeval majandusminister Riina Sikkutiga kohtunud VKG juhatuse esimees Ahti Asmann ütles, et ettevõttel pole muud valikut, kui oodata koalitsooniläbirääkimiste lõppu, sest uute põlevkivikaevanduste rajamine on seal vaidlusteema ja seetõttu on minister ka pidurdanud tulevase kaevanduse alajaama jaoks maaeralduse tegemist. Alajaamata ei ole võimalik uue kaevanduse avamine 2026. aasta lõpus, mil lõppevad varud VKG praeguses Ojamaa kaevanduses.