Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa sõnas, et läbirääkimised keskväljaku ühise korrastamise teemal on kulgenud edukalt. "Volikogus seisavad arutelud veel ees, kuid usun, et sel kevadel jõuame positiivsete otsusteni," ütles Reimaa, kes on juba mitmeid aastaid rääkinud, et keskväljaku korrastamine on hädavajalik, et Jõhvi kesklinna rohkem elu tuua.