Kas üleminek eestikeelsele haridusele on lähiaastatel realistlik?

Põhiküsimus on eestikeelsele õppele üleminekul ikka see, kust võetakse vajaminevad õpetajad, kui praegugi neid ei jätku.

Meil on plaanitud ülemineku tingimustes õpetajakoolitusele suunata 9 miljonit lisaeurot aastas. Sellest lõviosa on mõeldud uute õpetajakoolituse õppekohtade loomiseks. Ülikoolid on meile teada andnud oma võimekusest, kui palju nad suudavad üliõpilasi juurde võtta, ja sellest me lähtume. Kasv on märkimisväärne. Kui varem on kaks ülikooli suutnud pakkuda ligi tuhat kohta aastas, siis nüüd tõuseb vastuvõtt 1400 juurde.

Teine väljakutse on need õppekohad ka täita. Praegu töötame välja korda, et olemasoleva õpetajakoolituse stipendiumi suurust tõsta ja laiendada selle saajate ringi. Õpetajakoolitusest saab IT-hariduse kõrval teine valdkond Eestis, kus selline stipendium rakendub.

Eestikeelsele haridusele üleminekul ei räägi me ju ainult nendest inimestest, kes praegu hakkavad õppima ja mitme aasta pärast omandavad kutse, vaid ka juba koolides olevatest õpetajatest. Kuidas valmistatakse ette praegu koolides olevaid õpetajaid tulevaseks üleminekuks?

Jah, naiivne oleks loota ainult ülikooli lõpetajatele. Oluline on, et juba praegu koolides tööl olevad inimesed, kellel on kvalifikatsioonist midagi puudu, tegeleksid sellega, et see kvalifikatsioon saada.