Kohtla-Järve on sunnitud ka ürituste pealt kokku hoidma

Kohtla-Järve linnavalitsuse hariduse ja kultuuri peaspetsialisti Irina Putkoneni sõnul on kultuuriürituste korraldamiseks tänavu linnaeelarves eraldatud 76 000 eurot. Sellele vaatamata ei osanud ta esialgu täpelt öelda, milliseid üritusi ja milliste summadega on linnavalitsus valmis toetama − esmalt tuleb kinnitada täpsustatud eelarve −, kuid on selge, et ürituste pealt tuleb hakata kokku hoidma.