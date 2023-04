See on muutnud linnad hubasemaks ja värvikamaks elamispaigaks ning avardanud vaba aja kasutamise võimalusi. Tänu sellele on linnad muutunud ka külalistele huvipakkuvamaks.

Narva ja Narva-Jõesuu on nüüd ühendatud ka rattateega. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Rahasummade poolest kõige suurem ettevõtmine ei paista linnade avalikus ruumis välja, kuna suurem osa tehtud töödest on peidus maa sees. Kohalike veevarustussüsteemide uuendamisest on aga kasu saanud kõik linnaelanikud, sest joogivesi on kvaliteetne ja varustuskindluse pärast ei pea muretsema ning lekked on nullilähedased.

Kohtla-Järve uue spordikeskuse ujula on uusim Eestis ning seda kasutavad niiharrastajad kui tippsportlased. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Valminud on kümneid kilomeetreid rattateid, mis on muutnud jalutamise turvalisemaks ja innustavad tervisesporti tegema. Linnades on valminud uued promenaadid ja väljakud.

Omal ajal magalarajooniks rajatud Ahtme elurajoonile lisab nüüd ilmet uuskeskväljak. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik.

Kohtla-Järvel avati 2021. aastal ujulaga spordikeskus, Jõhvis 2022. aastal esimene nüüdisaegne ja täiemõõduline kergejõustikustaadion Ida-Virumaal. Narva linnuses on valminud avastuskeskus, mis andis uue põhjuse Ida-Virumaa külastamiseks. Kohe-kohe on lõppemas Narva raekoja rekonstrueerimine.

Jõhvi uue kergejõustikustaadioni avamisel 2022. aasta juunis heitis ketastka sloveenlane Kristjan Čeh, kes vähem kui kuu aega hiljem tuli sel alal jubamaailmameistriks. Foto: Matti Kämärä (Põhjarannik)