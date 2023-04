Ida-Virumaa majandus ja elukeskkond saavad värske hoo

Ühest küljest paistab maakond silma halvemate sotsiaalmajanduslike näitajate poolest. Teisalt on Ida-Virumaa strateegiliselt oluline regioon Eesti jaoks, eriti praeguses geopoliitilises olukorras. See on Euroopa Liidu idapiir, kuid mida enam Narva poole liikuda, seda rohkem inimesi elab ikka veel teistsuguses inforuumis.

On aus välja öelda, et sh Russkii Miri inforuumis, mida mõjutab Venemaa osavalt korraldatud propaganda. Seda, mis on eestlastele palju valu ja nende eellastele piinavaid inimkannatusi valmistanud ajalugu, nähakse ikka veel pöördvõrdelise, võiduka punaminevikuna.

Anname idavirukate peredele kindluse tulevikuks ja motivatsiooni jääda oma kodupaika.

Kuid me oleme koos − nii eestlased kui vene kodukeelega inimesed − neis küsimustes sõbralikult hakkama saanud. Just seda hoiakut peame ka edaspidi kindlustama. Peamine on, et kõik kohalikud tunneksid ennast Eestis koduselt, turvaliselt ning näeksid Ida-Virumaal elamisel ka tulevikus perspektiivi.

Peame julgustama inimesi väljastpoolt piirkonda Ida-Virumaale tööle tulema, aidates sellega veelgi kaasa piirkonna arengule. Kuigi riigi roll ei ole liiga tugevalt sekkuda ettevõtlusse, peame tunnistama, et Ida-Viru seotus ülejäänud Eestiga ei ole üksnes majandus- või regionaalpoliitiline küsimus. See on otseselt seotud sisejulgeoleku ja turvalisusega. Seega riik peab olema Ida-Virumaal senisest rohkem esindatud.