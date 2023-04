Uued turismimagnetid on valminud riburada ja katavad tervet maakonda

Ida-Viru turismiklastri plaan, et Ida-Virumaa tõuseb ööbimiste arvult suuruselt teiseks turismipiirkonnaks, saab toimuda ainult koosmõjus maakonna suurte investeeringuprojektidega, selgitas Kadri Jalonen. "Arenguhüppeks on vaja, et oleksime kogu aeg pildis ja põnevad, et meil oleksid heal tasemel teenused, et inimesed teaksid seda ja tahaksid siia tulla."

Piirkondade konkrentsivõime tugevdamise programmist, mille kaudu jagab riik Euroopa regionaalarengu fondi raha, on viimastel aastatel toetust saanud kümmekond siinset turismiarendust.

"Ida-Virumaal on turismi tõesti tublisti investeeritud. Nii riik, omavalitsused kui ka Euroopa Liit, lisaks ettevõtted ise. Igal aastal on valminud mõni suur atraktsioon, mis on aidanud hoida Ida-Virumaad pildis. Viimane on Aidu veemaa projekt, mis on praegu elluviimisel. Uued turismiatraktsioonid on sobilikud ka rahvusvahelisele kliendile ja nad on kenasti üle maakonna laiali: Narvas, Sillamäel, Valastel, Kauksis, Kiviõlis, Aidus."

Annab turundusele sisu

Euroopa Liidu toetust on saanud ka Ida-Viru turismiklaster, mille moodustavad poolsada turismiettevõtet ja -asutust koos kõigi maakonna omavalitsustega. "Aastatel 2016-2023 on turismiklaster toonud maakonda ligemale 2,1 miljonit eurot. Sellest Euroopa Liidu ja riigi toetus on ca 1,7 miljonit ja klastripartnerite panus 0,4 miljonit," tõdes Kadri Jalonen.

Põnevkivikaevandus on üks Kiviõli seikluskeskuse pereatraktsioonidest. Foto: Matti Kämärä (Põhjarannik)