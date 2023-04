President Alar Karis: põlevkivist ei peaks loobuma enne, kui midagi selle asemel on

"Ma arvan, et kokkulepe, mis puudutab kliimat ja keskkonda laiemalt, on ikkagi see, et kuidas me siis põlevkivist loobume ja mis asemele tuleb. Ei saa seda kõike vaadata ainult ühest aspektist. Me elame ühiskonnas, kus on ka inimesed, mitte ainult metsad ja maad," ütles president ERRile. "Eestlastel on ju isegi oma vanasõna olemas, et ei maksa sinna vanasse kaevu ennem sülitada, kui midagi asemel on. Ja täpselt nii peakski tegutsema. Kiirendada neid protsesse, mis võimaldavad meil põlevkivist loobuda. Mitte loobuda põlevkivist enne, kui midagi on asemel."