Teet Kuusmik müüb Ida-Virumaad töökohtade tegijatele

Millised on viimaste aegade paremad uudised piltlikult öeldes neilt põldudelt, mis on mõeldud Ida-Virumaal ettevõtete kasvatamiseks?

Hea uudis on see, et lõppes just Kiviõli äripargi taristu ehitamine. See on nüüd meil lisaks varasematele Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel neljas tööstusala, mis on valmis ettevõtteid vastu võtma.

Kas Kiviõli parki on peagi kerkimas ka ettevõtteid?

Jah. Räägime parajasti läbi ühe ettevõttega, kes soovib Kiviõlis plastitootmist alustada.

Üsna elav huvi on ka teiste parkide vastu. Näiteks Kohtla-Järvel tahavad tegutsema asuda kaks metalliettevõtet, lisaks on ühel ettevõttel huvi rajada liimpuitkilpide tehas.

Jõhvis tahavad kaks ettevõtet hakata tootma päikesepaneele. See on väga selgelt rohepöörde teema. Tõsiste huviliste ringis on ka üks Taani põllumajandustoodete töötlemise ettevõte, kes valmistab ette dokumente taotluse esitamiseks õiglase ülemineku fondi.

Narva Kulgu tööstusparki tuleb üks suur projekt, mille kohta ei tohi ma praegu veel midagi öelda. Peame konsultatsioone ka ühe ettevõttega, kes tahab hakata mööbliplaate tootma.

Investeerimisplaanidega ettevõtete portfell on praegu väga hea ja projektid kvaliteetsed. Tegemist on enamasti selliste ettevõtetega, mis Eestis juba midagi teevad ja tahavad laieneda, või siis välisettevõtetega, kel on Eestis juba olemas partnerid.

Geograafia on samuti väga lai: Eesti ettevõtete kõrval on USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Soome, Taani ja mitmete teiste riikide ettevõtteid.