Riigimetsa majandaja aitab rikutud soodel taastuda

Muraka soostik oli üks esimesi soid, mida kaheksa aastat tagasi taastada prooviti.

"See oli meile suur õppimise koht," ütles RMK loodukaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv. "Mitmes kohas õnnestus taastamine hästi, näiteks Matkasoos ja Muraka raba idaservas, kus sookooslused on ilusti taastuma hakanud. Teisal aga toonased kraavide sulgemise lahendused end ei õigustanud ja vesi murdis paisudest läbi."

Praegu tehaksegi sellistes kohtades lisatöid, et eesmärk ikkagi saavutada ja ala väärtusliku sooelupaigana taastuks.

Kuivenduse mõju võimendab kaevandamine

Eestis on kuivendatud sood ühed olulisemad kasvuhoonegaaside tekitajad, kuid paljude soode puhul on võimalik taastamistegevustega nende seisundit parandada, et turvas seal uuesti moodustuma ja süsinikku siduma hakkaks.

Taastamine tähendab, et omaaegsele soode kuivendamisele antakse tagasikäik: servaaladel ehitatakse kuivenduskraavidele paisud ette, et vesi soost välja ei voolaks, kohati võetakse maha aastakümnetega kasvanud puud, et nood sood edasi ei kuivendaks.

Kõiki kuivendatud alasid soodeks tagasi ei muudeta. Valikut tehes võeti aluseks kaitstavate soode tegevuskava ning sealt omakorda valiti välja suured soostikud, mis on tervikuna suhteliselt hästi säilinud, aga servad kraavitamise tagajärjel kuivavad.

Ida-Virumaa soode seisund on Kaupo Kohvi hinnangul sarnane ülejäänud Eesti omadega.