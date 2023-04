"Apteeker Melchior. Timuka tütar" ootab publiku kohtuotsust

Korraga kolme filmi teha ei ole just odav lõbu ning nõnda olid raha hankimise ja protsessi juhtimisega ametis koguni viis produtsenti. Ka meie kohalike omavalitsuste loodud filmifond pani kuuekohalise summaga üritusele õla alla.

"Minule oli igal filmil ikkagi oma märksõna ja taotlus just ühte eetilist teemat rõhutada," ütles Elmo Nüganen. See muidugi ei tähenda, et kuue sajandi tagusesse aega viidud krimimüsteeriume ei saaks eraldi vaadata. Aga mida rohkem vaatajaid filmid koguvad, seda tõenäolisem on, et tegijad järgmiste osadega jätkavad.

Kokku on kirjanik Indrek Harglalt ilmunud seitse apteekri krimimüsteeriumi. "Neli aastat pole küll uusi osi ilmunud, aga kuuldavasti on autor nutika apteekri taas oma kirjutuslauale toonud," sõnan Nüganen.

Aga filmi tegemine ja eriti mitme filmi üheaegne ülesvõtmine on kallis lõbu. Kolme esimese osaga oli haaratud üle tuhande inimese. "Juba nimega osatäitjaid oli kuuekümne kanti ehk kahe Eesti teatri jagu," rääkis Nüganen. Nüüd peab publik otsustama, kas "Apteeker Melchiori" sarja tegemist jätkatakse.

"Eestis on vaatajaarvud olnud seni korralikud, kuid kaalukeeleks saab rahvusvaheline vastuvõtt. Seni on ennast esitletud 15 festivalil, aga põhitöö hakkab nüüd, kui kõik kolm teost on valmis ja saab neid üle maailma koos turustada," ütles produtsent Veiko Esken.

Praeguseks on nutikas krimiuurija selgeks õppinud läti ja saksa keele. "Olen mõnd katkendit näinud ja kinnitan, et dubleerimine on tehtud kõrgel tasemel," ütles Elmo Nüganen.

"Kui mõni näitleja kurtis, et kolme osaga ühel ajal töötamine on paras peavalu, siis minule see probleem ei olnud. Raske oli vaid öövõttenädalasse sisse elamine ja sealt välja tulemine," ütles peaosatäitja Märten Metsaviir. "Eks ta keeruline oli," toetas teda Nüganen.