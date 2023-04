Narva aktivist ja kunstnik tunnistas skandaalse grafiti tegemise üles

16. aprillil tunnistas Narva kunstnik ja aktivist Vovan Kaštan oma Facebooki lehel üles, et tema tegi möödunud reedel Narva tankimonumendi endise asukoha läheduses olevale kivimüürile palju kära tekitanud grafiti, millel kirjas: "Me võidame ükskõik keda, me tapame kõik, me röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu meile meeldib."