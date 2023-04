Uus valitsusliit on lubanud kaotada madalama käibemaksu erisuse majutusteenuse pakkujatele alates 2025. aasta jaanuarist, mis tähendab, et senise üheksa protsendi asemel tõuseb käibemaks majutusteenuselt 22 protsendile.

Turismiklastri majutajate hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et peaaegu kogu tõusev käibemaks ehk 13 protsenti tuleb lisada majutuse hindadele. "Pole sisemisi reserve, millega seda katta," põhjendas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen, lisades, et turismisektori tervis on väga kehv.