"Ma pole veel jõudnud sellega põhjalikult tegelda, aga sellel projektil on pikk ja keeruline ajalugu," sõnas Jõhvi abivallavanem Ingrid Spitz, lisades, et erinevate võimuvahetustega Jõhvis varasematel aegadel on see kord lauale toodud ja siis jälle kalevi alla pandud.