Uus valitsus tahab anda omavalitsustele rohkem võimalusi kohalikke makse kehtestada, et eelarvesse raha juurde saada.

Seni on jutuks olnud turismimaks ning maamaksuga seotud piirangute ülevaatamine. Viimane tähendab, et omavalitsustele jääks õigus otsustada, kas kaotada oma territooriumil kodualuse maa maksuvabastus ning kas küsida maksu rohkem, kui riik on praegu aastakasvu ülempiiriks määranud.