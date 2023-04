Toetusrühma esimees on viimase ajani Jõhvi abivallavanemana töötanud, kuid kevadel riigikogusse siirdunud Arvo Aller (EKRE), kelle sõnul on toetusrühma mõte selles, et toetada oma peamise maavara ehk põlevkivi väärindamist. "Olgu see siis sellest õli või muude keemiatoodete tootmine," sõnas ta.

Varem pole riigikogus põlevkivitööstuse toetamiseks saadikurühma olnud. "See tekkiski lähtuvalt uue koalitsiooni leppest, kus on öeldud, et uute kaevanduste avamiseks enam lube ei anta. Meie eesmärk on, et kasutaksime põlevkivi Eesti rahva hüvanguks, mitte ei hakkaks arutult täitma Euroopa Liidust lähtuvaid direktiive."