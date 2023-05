Viru Westten valmistab purskkaevud ette ning teeb hooaja jooksul väiksemaid remonditöid ja puhastust. Töö on neile tuttav − nad on varemgi Kohtla-Järve purskkaeve hooldanud.

Kohtla-Järve Järve linnaosas on kuus purskkaevu. Ahtmes uuel linnaväljakul, mille rekonstrueerimine lõppes eelmisel aastal, on üks purskkaev ning see pannakse tööle samuti 1. juunil.