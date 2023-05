Kohtla-Järve linnaosa kraaniveest leiti usse

„Ega mikrobioloogia muidugi usse näitagi,“ tõdes ta.

Kolmapäeval teavitas Järve Biopuhatus oma Sompa kliente vee kloorimisest ja palus neil tarbida ainult keedetud vett.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles, et keetmata vett Sompa elanikud tarbida ei tohi.

„Ussid ise on lihtsalt ebameeldivad, aga kui vees juba ussid on, siis tõenäoliselt võib seal olla midagi veel, sest millestki need ussid ju toituvad. Varasemates proovides on mikrobioloogia näitajad küll korras olnud, nüüd oleme proove mitmelt poolt võtnud, need tulemused selguvad ehk reede hommikuks,“ rääkis ta.

Vee kloorimisest on tema sõnul kindlasti kasu, sest kuigi see usse ei hävita, siis nende toidubaasi küll.

Neljapäeva pärastlõunal jõudsid veeproovid Tartusse Taltechi laborisse, et määrata usside liik ja uurida, kas reostus on levinud ka nendesse proovidesse, kus usse endid näha ei ole.

Professor Mari Ivaski esmane hinnang langes kokku bioloog Tarmo Timmi arvamusega (vt allpool), et tegemist on ohutu ussikesega: rõngasussid on mulla-, mitte veeloomad, haigusi nad ei kanna ja inimestele kahjulikud ei ole.

Ivask kinnitas, et kuna need ussid on tundliku kehaga, peaks kloor nad hävitama – nagu ka vee keetmine.

Tema arvates on tegemist pigem kinnistusisese probleemiga, kuna veevõrgust ja -mahutist võetud proovides ei paista esialgu usse olevat. Tõsi, proovide filtreerimine alles käib.