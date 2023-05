PILDIGALERII ⟩ Suured maastikupõlengud võivad Ida-Virumaal takistada kiire päästeabi saabumist

Umbes pool tundi hiljem, kell 14.24 said päästjad väljakutse Lüganuse valda Aa külla Kohtla metskonda, kus põles samuti ulatuslikult kulu ja maastik.

Kell 16.21 tuli Kohtla metskonda teinegi väljakutse. Samal ajal juhtus regioonis väiksemaid tulekahjusid, mistõttu on suur osa Virumaa päästeressursist praeguseni kustutustöödega hõivatud. Narvas ja Jõhvi komandodest on reageerimine elude päästmiseks tagatud. Mujal Ida-Virumaal võib abi kohale jõudmine olukorra tõttu mõnevõrra viibida, kuid ükski väljakutse teenindamata ei jää, teatas päästeamet.

Lisaks kutseliste komandode meeskondadele on päästetöödele kaasatud hulk Ida- ja Lääne-Virumaa vabatahtlikke päästjaid.

"Selline olukord ei ole kindlasti tavapärane, kus suur osa regiooni päästeressursist on samaaegsete maastikutulekahjude kustutamisega hõivatud. Paraku saab enamus loodustulekahjudest alguse inimlikust hooletusest või lausa kuritahtlikkusest. Päästjad juhivad tähelepanu, et kuivavas looduses tuleb praegu olla lahtise tulega äärmiselt ettevaatlik! Seoses kuiva ja sooja ilma jätkumisega on tuleoht metsas ja maastikul väga kiiresti kasvamas," ütles päästeameti pressiesindaja.