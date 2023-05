Narvas hukkus tulekahjus inimene

Kell 13.33 sai häirekeskus teate, et Narva Kivilinna tänava kortermaja teise korruse aknast tuleb suitsu. Kell 13.38 sündmuskohale jõudnud Narva päästekomando meeskond tuvastas korteri, kus tulekahju aset leidis. Päästjad alustasid suitsusukeldumist ja kustutustööd.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises oleks töökorras suitsuandur.