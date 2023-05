Sellesse tiiki uppus eelmisel aastal kaks rebast ning juba siis räägiti, et veesilm on ohtlik. Pärast seda ehitati tiigi ümber aed, kuid märtsi lõpus kukkus tiiki väikelaps, kes uppus.

Omanik ei taha likvideerida ohtlikku Varja tiiki, kuhu kevadel uppus väikelaps ning kus on hukkunud ka väikeloomi, kuna see on liiga kallis.