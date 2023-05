Katri Raik on volikogu toetusest ilma jäämas

Narva linnapea Katri Raik ütles 16. mail Raadio 4 eetris esinedes, et linnavalitsuse ja koolidirektoritest volikogu liikmete suhted ja rollid on segamini aetud ning kui linnavalitsus oli sunnitud koolijuhtide vastu ebapopulaarseid meetmeid rakendama, jäi volikogu töö seisma ja linnavalitsuse eelnõusid hakati blokeerima.

"Linnavolikogu maikuu istungil ei arutata ega kinnitata linna lisaeelarvet, mistõttu me ei saa ka läbi viia olulisi hankeid. Näiteks teede remondi hanget, mis on kõigile südamelähedane. Samuti ei saa me arutada Kreenholmi kultuurikvartali küsimust, mis tooks linnale kuni nelikümmend miljonit eurot investeeringuid. Me ei saa arutada ka muudatusi hariduse arengukavas. Oleme segi ajanud töösuhted ja suhted linnavolikogus," ütles Raik.