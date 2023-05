PÄEVA PILT ⟩ Lapsed näitasid eksamil jalgrattasõidu oskust

Aga eks ka väiksematel on omad mured ja pinged. Üks esimesi nendest eksamikarussellidest on jalgratta juhiloa omamine. Selleks, et juuni alguses kõik Jõhvi põhikooli kümneaastased selle edukalt läbiks, on õpetaja Jaak Saare juhendamisel läbi viidud hulk sõidutunde. Et ikka kaheksat suudetaks jalga maha panemata sõita või enne pööret suunda näidatakse. Lisaks tuleb endale selgeks teha hulk teooriateadmisi. Kahjuks muidugi täiskasvanud siin head eeskuju meie rattaliikluses enamasti ei näita. Käi minu sõnade, mitte mu tegude järgi, on tuhandeid aastaid vana väljend, aga parema liikluskultuuri nimel oleks õigem ikka vastupidi.