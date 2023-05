Koodikoolis algas sisseastumismaraton

Varasemale kogemusele tuginedes võib arvata, et kooli pürgijate koguarv ulatub kolme ja poole tuhandeni. "Kokku plaanime vastu võtta 200-250 õppurit nii septembris kui ka jaanuaris algavale kuni kahe aasta pikkusele koolitusele," ütles kooli kaasjuht Karin Künnapas. Sisseastujate seltskond on äärmiselt kirju. "Kõige kaugem seni registreerunu on Hongkongist ja kõige vanem 62aastane. Keskmine vanus on kolmekümne ringis," ütles kooli kommunikatsioonijuht Andero Kevin Leedu.