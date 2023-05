Kohtla-Järve abilinnapea: linnavalitsus pole andnud korraldusi asutuste sulgemiseks ega töötajate koondamiseks

Samas tõdeb Jõe, et tulenevalt volikogu poolt üksmeelselt vastuvõetud linnaeelarvest tuleb kulutusi kärpida kõigis valdkondades ja seda tehakse koostöös linnaasutuste juhtidega. "Linnavalitsuse liikmed on veendunud, et mistahes asutuse sulgemine on viimane abinõu, mida saab rakendada ainult alternatiivide puudumisel," kinnitab ta ja lubab, et eestikeelsele õppele üleminek hakkab toimuma sujuvalt.