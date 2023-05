Kohtla-Järve linnavalitsus heitleb koondamis- ja sulgemishirmudega

Linnavalitsus kinnitab, et Oru klubi sulgema ei hakata, kuid selle töö tuleb kulude koomale tõmbamiseks ümber korraldada.

Kohtla-Järve linnavalitsus üritab lämmatada linnaasutuste kohta levivaid koondamis- ja sulgemisjutte, mis on tingitud sellest, et linna tänavuses eelarves on raha varasemast vähem ja kulusid tuleb kärpida.