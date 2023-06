ERIK GAMZEJEV ⟩ Valitsus ei tohi tööstuse languse suhtes ükskõikseks jääda

Ettevõtja Indrek Neivelt ütles hiljuti ERRile antud intervjuus, et rohepöörde põhiline probleem on selles, et pole mingit selgust, mis asi see on. Kogu see rohepööre on segane asi, mis meenutab natuke kommunistlikku propagandat ning milles on väga palju utoopiat ja silmakirjalikkust, märkis ta.