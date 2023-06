Jõhvi võõrustab reedel 24 riigi kergejõustiklasi

Eripreemia maailmarekordi eest

Päeva naelaks on kettaheitevõistlus, kus ringi tulevad nii rootslasest olümpiavõitja Daniel Stahl kui ka sloveenlasest maailmameister Kristjan Ceh. Nad mõlemad on praegu väga heas vormis. Sel teisipäeval olid nad vastamisi Soomes Turus, kus võidu võttis Stahl tulemusega 70.32 meetrit. Ceh sai parimal katsel kirja 68.67 meetrit. Üle 70 meetri on sel aastal heitnud mõlemad ja Stahli tänavune tippmark 70.93 on Cehi tulemusest vaid neli sentimeetrit parem.