Kümme käsku tulevasele valitsuse Ida-Viru esindajale

Nüüd tuleb ainult vaadata, et me selle võimaluse hästi ja korralikult ära kasutame, ning selleks võiks igaüks kaasa mõelda, mis on need Ida-Viru jaoks kõige olulisemad suunad ja valdkonnad, mille juures lisaabi ära kuluks. Erinevate inimeste, ettevõtete ja omavalitsuste jaoks võivad need olla väga erinevad, aga maakonna ühisosa ja suured vajadused tuleb selgesti sõnastada − siis on võimalik neid ka realiseerida.