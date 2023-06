Narvas põles maha tänavatoiduhaagis, omanik kahtlustab süütamist

12. juuni varahommikul kell 4.33 said päästjad väljakutse Linda tänavale Vaba Lava teatrikeskuse parklasse, kus põles auto kõrval seisnud haagis. Seejärel teatasid päästjad oma sündmuste ülevaates, et haagises oli kaks gaasiballooni, mille nad eemaldasid, ning et kustutustööd lõppesid kell 7.29.