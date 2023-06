Aleksandr Moissejenko: Narvas on Kaitseliidu liige olla keerulisem kui mujal

Me räägime Keskerakonnast. Kui aus olla, siis varem, 1990ndate alguses ja 2000ndatel, vaatasime keskerakondlasi kui neid inimesi, kes kaitsesid meie, venekeelsete õigusi. Ja tundus, et see toimis. Kuid viimase 10 aasta jooksul oleme mõistnud, et see on umbtee.

Me oleme muutunud selle erakonna ambitsioonide pantvangideks, sest meie, kes me ei räägi eesti keelt, ei ole Eestis kohanenud. Me oleme mingisugused võõramaalased, kes elavad Eestis, kuid samas ei ole nagu Eesti inimesed. Me oleme alati olnud kasulik kaart Keskerakonna esindajatele. Kui valimised kätte jõuavad, siis saabub palju suurepäraseid inimesi, kes kaunilt vene keeles meiega suhtlevad, naeratavad, annavad kompvekke ja ootavad ainult meie häält.

See on viinud selleni, et nüüd on järsk üleminek eestikeelsele õppele. See hirmutab väga lastevanemaid, kelle lapsed on praegu koolis, sest nad kardavad, et hariduse kvaliteet langeb järsult.

Kui seda järsku muutust ei oleks olnud, siis oleks võib-olla 30 või 40 aastat veel läinud.

Vaadake, ma olen alati arvanud, et alates sellest hetkest, kui Eesti 1991. aastal sai piisavalt vabaks riigiks, oleks pidanud lasteaedadesse sisse viima eestikeelse õppe. Me nägime, et kui vanemad oma lapsed eesti lasteaedadesse panid, siis kõiki neid ei võetud vastu. See oli probleem, sest lapse saamine eesti lasteaeda käis tutvuste kaudu.