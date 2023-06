See on liigutav vaatepilt, kui lüüa lahti kergejõustiku maailma hooaja edetabel ja näha, et kettaheites on kahe kõrgeimal real tehtud tulemuse toimumispaigana kirjas Jõhvi. Samamoodi on Jõhvi alates eelmisest reedest kirjas ka uue Eesti 100 meetri rekordi sünnipaigana.