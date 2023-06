"Elame praegu väga õnnelikul ajastul. Me saame esimest korda Eesti ajaloos öelda, et enamik Eesti rahvast on praeguseks enamiku oma elust saanud elada vabas demokraatlikus Eestis. Kõik, kes on sündinud 1959 ja hiljem, on elanud vähemalt pool elu vabas Eestis. Ja me teeme koos liitlastega kõik selleks, et neid õnnelikke aastakäike tuleks kogu aeg juurde," ütleb Jaak Juske.