Tänavuse festivali "Seitsme linna muusika" avab Tallinna saksofonikvartett

Festival "Seitsme linna muusika" ja Ida-Virumaa suvi on omavahel kokku kasvanud. Sel aastal tähistab see juba 25 aasta juubelit, mis kinnitab, et tegu on kõige pikema ajalooga muusikafestivaliga Ida-Virumaal. Selle aja jooksul on Ida-Virumaa publiku ees esinenud sadu artiste.