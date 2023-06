Narva Trans kohtub eurosarjas Armeenia meeskonnaga

Transi peatreener Sergei Terehhov ütles Soccernetile, et vastased on favoriidid, aga alati favoriidid ei võida. "Mis seal ikka, vahet ei ole, kes vastu tuleb. Eurosarjas on kõik vastased tugevad. Tuleb ära mängida ja endast parim tulemus välja pigistada," kommenteeris Terehhov pärast loosimist, märkides, et logistika poolest on sõit Jerevani nii klubile kui ka fännidele keerukas ja kulukas. Samast loosipotist oleks võinud vastaseks tulla ka Riia jalgpalliklubi.