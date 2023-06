VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Maakaitsepäeval osalejad sammusid läbi Jõhvi

Peatus tehti keskväljakul kindral Tõnissoni ausamba juures. Kindralmajor reservis ja riigikogu liige Meelis Kiili ütles, et oleme täna tähistamas Eesti ajaloo üht tähtsündmust - võidupüha. "104 aastat tagasi olid Põhja-Lätis rasked ja rängad lahingud. Aga ka siin, Virumaal, toimusid lahingud. Oleme ausad, kogu Eesti, kõik Eesti inimesed andsid endast parima, et saavutada võit ja saavutada rahu," ütles ta.

Meelis Kiili märkis, et kindral Tõnisson vaatab oma sambal seistes itta. "Ta vaatab sinna, kust on aegade algusest tulnud meie vihamees, kuhu me oleme ta tagasi surunud, korduvalt ja jälle ja jälle," sõnas ta.

Kindral Tõnissoni ausamba juurest liikus kolonn Kohtla-Järve linnaorkestri helide saatel kirikuparki Vabadussõja ausamba juurde.

Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaal oli erakordselt hea meel, et selle samba juures on koos kogu Ida-Virumaa omavalitsuste juhid. "Läbi sajandite on väga selgelt ilmutanud end tõde, et Eesti saatus otsustakse sageli Ida-Virumaal," ütles ta.

Vallo Reimaa märkis, et kui pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, on ka Eestis kaitsetahe suurenenud, siis meie riigi väärtuseks pidamisega ei ole veel sugugi piisavalt hästi.

Ta pidades väga tähtsaks oskust ühiselt riigina toimida. "See on suur oskus, kui me ei oska veel seda, siis tuleb seda õppida," sõnas ta.