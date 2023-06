VIDEO JA PILDIGALERII ⟩ Võidupühal sammusid sajad inimesed läbi Jõhvi

Vallo Reimaa märkis, et kui pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale on ka Eestis kaitsetahe suurenenud, siis meie riigi väärtuseks pidamisega ei ole veel sugugi piisavalt hästi. "Väga tähtis on oskus ühiselt riigina toimida. See on suur oskus, kui me seda veel ei oska, siis tuleb õppida," sõnas ta.

Vabadussamba juures jagati Ida-Viru omavalitsusjuhtidele ka võidutuld, mille tõid Viljandist Alutaguse maleva kaitseliitlased Inga Kütt ja Ivar Tallerman.

Kohtla-Järvel kogunes ligemale sada inimest võidupüha hommikul vanalinnas asuva Vabadussõja ausamba juurde tähistama võidupüha.

Kaitseliidu Alutaguse maleva juhatuse liige Kalev Naur meenutas, et Kohtla-Järve Vabadussõja ausammast on kaks korda taastatud, pärast seda kui okupatsioonivõim oli selle ära lõhkunud. "Me peame lugu oma traditsioonidest ja me koguneme oma sümbolite juurde, et tähistada võitlusi ja mälestada kõiki, kes on hukkunud Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest," sõnas ta.

Kohtla-Järve tänavatel sõitis võidupühal suure Eesti lipuga lahtine maastikuauto, mille roolis oli Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ja autos gümnasistid, kes osalesid vanalinnas toimunud võidupüha tseremoonial. Foto: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Odinets: mõelgem ka õdedele ja vendadele Ukrainas

Kohtla-Järve volikogu esimees ja riigikogu liige Eduard Odinets ütles, et austades oma kangelasi, kes võitlesid rohkem kui sada aastat tagasi Eesti vabaduse eest, mõtleme ka meie Ukraina õdedele ja vendadele, kes võitlevad praegu ka meie vabaduse eest.

"Ma tänan kõiki Kohtla-Järve inimesi, kes on avanud oma kodud ja südamed Ukraina inimestele, kes on sõja eest pagenud varju Eestisse ja meie linna," ütles Odinets, avaldades erilist tänu linna haridusasutustele, kes on suure südamega võtnud vastu Ukraina lapsi.