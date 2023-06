Noorsootöö inspireerib ja avab uusi uksi

Nii et kui küsida, mida noorsootöö endast kujutab, siis mina leian, et tegu on noort innustava ja inspireeriva teerajajaga. Noorele on väga oluline kuhugi kuuluda, tegelda oma huvialadega ning teada, et temasse usutakse. Just seda ja veel enamatki saab noorsootöö pakkuda ning tore on näha, kuidas südamega tööd tegevad valdkonna spetsialistid aitavad noortel saada parimaks iseendaks ning muuta seeläbi ka teiste elusid paremaks.