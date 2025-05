Laste joonistuste näitus kiirgab headust ja tulevikuusku

Õpetajad Viktoria Krivoglazova ja Galina Gorelova kinnitasid, et joonistusi on kogunenud palju rohkem, kuid näitusele valiti välja vaid parimad. Samas on laste joonistusi õpetajate sõnul raske hinnata, kuna kõik need on siirad, positiivsed ja värvikad.

Ka näituse avamisel viibinud külastajad märkisid, et laste joonistused kiirgavad headust, tõstavad tuju ja kinnitavad usku helgesse tulevikku.

Viktoria Krivoglazova sõnul on kunstiring ja ettevalmistusklass mõeldud nendele lastele, kes on kooli astumiseks veel liiga noored, kuid soovivad samuti joonistama õppida.

"Kunagi pole liiga vara alustada, kõik lapsed on loomult loojad," on aastatepikkuse kogemusega juhendaja veendunud. "Meil, õpetajatel, on puhuti keeruline, sest joonistus tuleb kindlasti kahe tunniga valmis saada − lapsed tahavad kohe tulemust näha, see motiveerib neid. Seetõttu on tempo sageli kiire, kuid lastega on alati lõbus ja huvitav. Püüan neile kunsti põhitõdesid tutvustada ja neisse eksperimenteerimisjulgust sisendada."

Esimene õpilastööde näitus on ka õpetajatele Viktoria Krivoglazovale ja Galina Gorelovale suur pidupäev. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Näituse noorim osaleja on kuueaastane Uljana Starodubtseva, David Grigorjan on seitsmeaastane. Kõige viljakam autor aga on kaheksa-aastane Timofei Šmõrov, kes saabus näituse avamisele otse jõusaalist, kus ta tegeleb vabamaadlusega. "Mulle meeldivad sport ja joonistamine mõlemad," kinnitas ta ning lubas järgmisel aastal kunstiga jätkata. Timofei isa Aleksandr lisas, et poeg saab kindlasti hakkama ning nemad emaga on alati valmis teda toetama.

Laste joonistuste näitusega saab galeriis Ruut tutvuda 16. maini.