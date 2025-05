ÜKS KÜSIMUS Kas juurdepääs ehitusplatsile peab olema piiratud?

Selleks, et kõrvalised isikud ehitusplatsile ei pääseks, peab ehitusplatsi välispiir olema piirestatud või selgesti märgistatud. Oluline on teada, et ehitusplats on igasugune maa- või veeala, kus tehakse ehitustöid − ka siis, kui need on lühiajalised. Õnnetus võib juhtuda igal hetkel ning ehitusplats peab olema piirestatud ka siis, kui seal parasjagu tööd ei tehta, et keegi sel ajal sinna kogemata ei satuks.